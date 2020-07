LeBron James felicita Patrick Mahomes e... pede-lhe cinco dólares emprestados

Patrick Mahomes entrou para a história ao assinar o maior contrato na história do desporto - com 446 milhões de euros a 10 anos - e foram várias as mensagens de felicitações que recebeu por parte de outras figuras do desporto mundial. Uma delas chegou de LeBron James, que nas Histórias do Instagram felicitou o craque dos Kansas City Chiefs e, aproveitando a 'boleia', lhe pediu emprestados 5 dólares.





Apesar deste inusitado pedido, a verdade é que aquilo que LeBron James não precisará neste momento será mesmo desses 5 dólares. Afinal de contas, anualmente ganha perto de 37 milhões de euros anuais, um valor chorudo ao qual ainda juntará muitos outros milhões vindos de contratos publicitários. Para lá disso, LeBron já acumulou uma incrível fortuna só em salários recebidos desde que iniciou a sua carreira em 2003, amealhando praticamente 300 milhões de euros. Já Mahomes, que apenas está na NFL há três anos, ainda está somente nos 13 milhões...