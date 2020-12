LeBron James fez air ball e disse que a culpa foi... do vinho: «Tenho de beber à vampiro»

LeBron James foi uma das figuras na vitória dos LA Lakers sobre os Dallas Mavericks (138-115), ao assinar 22 pontos. No entanto, o King esteve na ordem do dia por causa de um air ball num lance-livre (a bola nem tocou no cesto), algo que não se vê todos os dias e que o levou a ser motivo de gozo. Ou mesmo de comparação com Michael Jordan, que um dia marcou um lance-livre... de olhos fechados.





Após o encontro, James - que teve alguns problemas no tornozelo esquerdo nas horas antes - explicou o motivo para o sucedido, com muito humor à mistura. "Vou meter gelo e beber algum vinho que vá diretamente para o tornozelo. Vou beber com o copo virado para o lado esquerdo do meu corpo, para descer diretamente para a minha perna esquerda. Já tinha dito antes que o vinho vai diretamente para o lado esquerdo do meu corpo. Esta noite, fiz o lance-livre com a mão direita, por isso houve desequílbrio. Vou ver se bebo mais um pouco e 'mando' o vinho para o lado direito, talvez isso ajude. Vamos ver, talvez tenha de beber de cabeça para baixo, estilo vampiro", atirou LeBron.