LeBron James podia vir a ser 'free agent' no verão de 2021, mas tal não vai acontecer. O jogador de 35 anos (faz 36 anos no final do mês) vai continuar em Los Angeles nos próximos dois anos. Os Lakers chegaram a acordo para renovar o contrato do extremo, no valor de 70,1 milhões de euros (85 milhões de dólares), disse o agente do craque, Rich Paul. Este acordo vai fazer com que LeBron James fique na ‘franchise’ até à temporada de 2022/23, arriscando-se a jogar com ou contra... o filho, Bronny James, que nessa altura já será elegível para o draft.

Apesar da idade, James não mostra sinais de quebra de rendimento. Levou os Lakers à conquista do troféu da NBA em 2020 e foi eleito o MVP da final. Foi o primeiro título na última década para os Lakers.

Durante a temporada 2019/20, James teve uma média de 25,3 pontos, 10,2 assistências e 7,8 ressaltos, sendo a primeira vez em que atingiu os dois dígitos em assistências por jogo na sua carreira. Nos playoffs, teve uma média de 27,6 pontos, 10,8 ressaltos e 8,8 assistências com cinco triplo-duplos.