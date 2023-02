Estávamos em 1984. A 5 de abril, mais concretamente. Kareem Abdul-Jabbar, através do seu movimento tão característico, o skyhook (lançamento em gancho), concretizava mais dois pontos e chegava aos 31.420, ultrapassando Wilt Chamberlain como o melhor marcador de sempre da fase regular da NBA. O poste dos Lakers acabaria a carreira, em 1989, com 38.387, estabelecendo um recorde que, até há bem pouco tempo, muitos diziam ser praticamente imbatível - mais difícil do que este talvez apenas as quase 16 mil assistências de John Stockton.



Mas voltemos novamente a 5 de abril de 1984. Data desse dia épico. Mal sabia o Mundo que apenas oito meses depois nasceria o homem que pulverizaria esse registo no dia 8 de fevereiro de 2023: LeBron Raymone James, um rapaz do Ohio que viveu sempre à altura das elevadas expectativas que lhe colocaram em cima dos ombros logo desde o liceu. Nunca antes houve um 'hype' tão grande para com um basquetebolista tão novo.



O recorde de Abdul-Jabbar durou quase 39 anos. Um trono agora ocupado por aquele que é, muito justificadamente, conhecido como 'King' James. Aos 38 anos, LeBron passou a somar 38.390 pontos, depois de esta madrugada ter apontado 38 diante dos Oklahoma City Thunder. Em casa, claro, no palco dos Lakers onde Kareem também fez história - não no Staples Center, mas ainda no The Forum.





Kareem passou o testemunho em pleno centro do Staples Center

Jogador com mais pontos de sempre na fase regular da NBA; 4.º com mais assistências (10.354); 9.º com mais roubos de bola (2.179). A discussão sobre quem é o melhor de sempre, LeBron James ou Michael Jordan, é de difícil conclusão e a maioria das respostas penderá para MJ. Mas restam poucas dúvidas de que LBJ é o mais completo da história do jogo. Mas esse é um tema para outras núpcias. Aqui, faremos a anatomia do mais recente recorde de LeBron. E só esse recorde já é dizer muito.