LeBron James reage em força e aplaude boicote na NBA: «Que se f... isto! Estou farto!»

LeBron James reagiu de forma explosiva ao boicote a um jogo da NBA, aplaudindo a decisão dos Milwaukee Bucks de não comparecerem em campo para a partida com os Orlando Magic, da primeira ronda do playoff na conferência Este.





"Que se foda isto! Queremos mudança. Estou farto disto", disparou o astro dos LA Lakers, que várias vezes manifestou a sua revolta contra a violência policial em afro-americanos. O mais recente ocorreu com Jacob Blake, atingido por sete tiros desferidos por um polícia quando se encontrava de costas, a entrar no carro.Também Donovan Mitchell, figura dos Utah Jazz, concordou com a decisão: "Queremos mudança! Um cumprimento aos Bucks."Refira-se que todas as partidas desta noite foram adiadas.