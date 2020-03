LeBron James: «Sinto-me como o Tom Hanks no filme ‘O Náufrago’»

A estrela de NBA LeBron James utilizou, este sábado, o humor para falar do período de quarentena em que está toda a equipa dos Los Angeles Lakers devido à pandemia de coronavírus. O extremo assegurou mesmo sentir-se como "a personagem de Tom Hanks no filme ‘O Náufrago’", por estar impedido de estar com outras pessoas.





Nesse sentido, LeBron lamentou o facto de nem sequer poder ver o seu cabeleireiro. "Quanto me pedem que esteja em quarentena durante 14 dias e que me isoles do mundo, e até me pedem que me mantenha afastado do meu cabeleireiro, sinto-me como Tom Hanks no filme ‘O Náufrago’", desabafou o basquelebolista, com humor, durante uma conversa com os fãs, na rede social Instagram, que durou 45 minutos.LeBron James confessou ainda ter saudades de jogar. "Sinto falta de fazer o que gosto. Sinto falta de estar diante dos adeptos dos Lakers e estar frente aos apoiantes rivais quando estou de viagem. Estávamos numa boa fase da temporada e a preparar-nos para os ‘playoffs’", lamentou o jogador norte-americano.O astro da NBA revelou ainda que tem usado o período de quarentena para estudar jogadas de atuais e antigos jogadores da modalidade, como Kobe Bryant, Michael Jordan, Kevin Durant, Shaquille O'Neal e... dele próprio.