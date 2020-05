LeBron James sobre Michael Jordan: «Para mim era o Jesus Cristo negro»

As comparações entre LeBron James e Michael Jordan são um assunto recorrente e ganahram ainda maior destaque após o documentário sobre a vida e carreira do antigo jogador dos Chicago Bulls, 'The Last Dance'. Todavia, James só lamenta não ter podido jogar com aquele que via como "um Jesus Cristo negro", nos campus de verão que Jordan organizava em Santa Bárbara. "Sou um historiador do desporto e Michael Jordan foi o meu anjo, a minha inspiração e o meu super-herói", confessou, numa conversa com fãs,





Todavia, o atual jogador dos Lakers considera que se tivesse sido companheiro de Jordan, que este poderia ter atingido um patamar superior."Acredito que as minhas melhores virtudes, seriam perfeitas para o Mike [Jordan]. Ele era um assassino. Se falamos de basquetebol, a minha capacidade de passar a bola, de ler o jogo e estar um passo à frente, casavam bem com a sua forma de encestar", atirou James, explicando ainda o que seria diferente se atuasse no lugar de Scottie Pippen, eterno colega de Jordan nos Bulls: "Vi as coisas que ele era capaz de fazer com o Michael Jordan. Foi mesmo um dos meus jogadores preferidos desde o início, mas como distribuidor e jogando tantos anos em Chicago, teria alcançado outro nível".James considera ainda que teria sido um privilégio jogar ao lado destes históricos jogadores da NBA, mas também já pensou como seria se tivessem sido rivais."Amo os grandes e ficaria encantando por jogar com eles durante aqueles anos, mas também me tinha matado para poder defrontar cada um deles".