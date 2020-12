LeBron vai aos 'arames' com rumor que envolve o filho e ex-mulher de Scottie Pippen, 30 anos mais velha

LeBron James e a mulher foram 'aos arames' com os rumores que davam conta de uma alegada relação amorosa entre o seu filho mais velho, Bronny, e a ex-mulher de Scottie Pippen, antigo craque dos Chicago Bulls. Segundo a Black Sports Online, o jovem de 16 anos e a empresária, 30 anos mais velha (!), teriam trocado mensagens privadas no Instagram. Um boato espoletado por um comentário (mais concretamente um emoji) que Bronny fez numa publicação de Larsa naquela rede social.





As publicações de LeBron James e da mulher As publicações de LeBron James e da mulher

I’ll sue the fuck out of you for writing some disgusting lies you weirdo pic.twitter.com/K5jRGarc2L — Larsa Pippen (@larsapippen) December 27, 2020

Primeiro foi Savannah James, a mãe de Bronny, a 'entrar com tudo'. "Com tudo o que se passa no Mundo neste momento, é desta merda que falam.... Falamos aqui de um menor de idade. Não quero saber que tipo de 'celebridade' é que pensam que ele é, é uma criança e as tretas têm de acabar", disse no Instagram. LeBron, partilhando a publicação da mulher, ameaçou com recurso aos tribunais: "Meteram-se com o rapaz errado! Boa sorte. Isto não vai ser bonito..."Refira-se que, antes, já o próprio jovem havia desmentido os rumores. "Apenas meti um 'gosto' numa fotografia da mãe de um dos meus melhores amigos. Vocês são todos muito infantis", garantiu Bronny. Larsa - que namora com um atual jogador dos Minnesota Timberwolves, Malik Beasley (24 anos) - também condenou as notícias... diretamente na página de Twitter da Black Sports Online: "Vou processar-vos, seus cabrões, por escreverem coisas nojentas. Os amigos dos meus filhos não podem comentar as minhas fotos sem que se escrevam merdas estranhas..."Bronny, base no liceu de Sierra Canyon, é considerado uma das maiores promessas do basquetebol norte-americano e estará elegível para o draft da NBA dentro de dois anos, podendo até encontrar o pai na melhor prova de basquetebol do Mundo.