Lil Wayne lança novo álbum com dupla dedicatória a Kobe Bryant

O rapper norte-americano Lil Wayne lançou esta sexta-feira o seu mais recente álbum, intitulado 'Funeral', no qual presta dupla homenagema Kobe Bryant, malogrado antigo basquetebolista que perdeu a vida num trágico acidente de helicóptero há uma semana.





Ver esta publicação no Instagram Lil Wayne also coincidentally put 24 songs on the album “Funeral”. @nbaonespn Uma publicação partilhada por SportsCenter (@sportscenter) a 31 de Jan, 2020 às 9:56 PST

O tributo a Kobe surge na faixa 8, na qual Wayne surge acompanhado por Jay Rock, com os últimos 24 segundos a serem de total silêncio em memória do antigo jogador dos Lakers. Dois números que, refira-se, não surgem ao acaso, já que são alusivos às camisolas utilizadas por Kobe na sua carreira: o 8 e o 24.De notar que esta não é a primeira vez que Lil Wayne expressa a sua admiração pelo 'Black Mamba', já que em 2009 lançou uma música precisamente com o nome do basquetebolista.