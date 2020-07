Lou Williams pediu para sair da bolha para ir a um funeral e acabou num clube de striptease

Não é novidade que alguns jogadores da NBA tenham pedido permissão para abandonar temporiamente a bolha de Orange County, na Florida. Zion Williamson, Patrick Beverley, Domantas Sabonis e Montrezl Harrell são alguns jogadores que já o fizeram por diversos motivos. Mas agora Lou Williams... inovou.





Sources: Clippers' Lou Williams investigated by NBA about actions while on leave. Story with ?@BobbyMarks42? and ?@NotoriousOHM? https://t.co/wNinPtNQ0S — Ramona Shelburne (@ramonashelburne) July 26, 2020

O jogador dos Los Angeles Clippers pediu permissão para sair da 'bolha' da NBA em Orlando, com a justificação de que teria de ir a um funeral. Contudo, o norte-americano de 33 anos, foi visto em Atlanta - onde jogou duas épocas - num clube de striptease.O extremo é agora investigado pela NBA, segundo avançam os jornalistas Ramona Shelburne (ESPN) e Shams Charania (The Athletic) nas suas contas oficias de Twitter. Nas imagens que começaram a circular nas redes sociais, o jogador surge com o rapper Jack Harlow. O músico rapidamente eliminou as fotografias, alegando tratarem-se de imagens antigas que apenas serviram para demonstrar saudades de momentos passados com o amigo. Só que se esqueceu de um 'pequeno' detalhe: é que as mesmas imagens mostram que o extremo dos Clippers tinha uma máscara da NBA que pertence ao kit de higiene sanitária usado na bolha em Orlando.Em declarações à ESPN o jogador frisou que foi apenas jantar depois do funeral do pai de um bom amigo. Entretanto, regressou a Orlando, onde espera permissão médica para regressar aos treinos com a equipa.A NBA regressa oficialmente na próxima quinta-feira, dia 30, e os LA Clippers entram em ação na sexta-feira, 31, num duelo que se espera intenso, frente aos LA Lakers, no clássico de Los Angeles.