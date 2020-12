Luka Doncic mais gordo e com barriga: «Não estou na minha melhor forma mas vou lá chegar»

Luka Doncic voltou das férias mais gordo e no Twitter surgiram logo comentários à barriga ligeiramente proeminente do esloveno dos Dallas Mavericks que na época passada causou sensação na NBA.





Mas a barriga e o peso não o impediram de marcar 27 pontos, capturar 8 ressaltos e distribuir 4 assistências no jogo de pré-época que a equipa do Texas ganhou diante dos Milwaukee Bucks, por 128-112."As pessoas no Twitter podem dizer o que quiserem. Mas é verdade, não estou na minha melhor forma. Vou lá chegar, de certeza. Eu nunca fui um tipo com muito músculo, que mais posso dizer?", justificou o jogador.