Luka Doncic ofusca estreia de Wembanyama na NBA

Uma exibição categórica do esloveno Luka Doncic carregou na quarta-feira os Dallas Mavericks ao triunfo no reduto dos vizinhos San Antonio Spurs (126-119), ofuscando a muito aguardada estreia do francês Victor Wembanyama na Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

'Wemby', o 'rookie' aguardado com mais expectativa desde que o agora veterano LeBron James foi escolhido em 2003, teve um primeiro jogo muito marcado pelas faltas, que lhe condicionaram a presença em campo, limitada a 23.18 minutos.

"Foram muitas emoções e teria sido perfeito se tivéssemos triunfado, pois detesto perder. Talvez tenho querido fazer tudo bem e não coloquei a energia nas coisas certas. Estou a aprender, foi só o meu primeiro jogo", disse o extremo/poste gaulês.

O 'gigante' francês, de 19 anos e 2,24 metros, somou 15 pontos, com seis em nove nos 'tiros' de campo, incluindo três em cinco nos 'triplos', mais cinco ressaltos, duas assistências, dois roubos de bola e um desarme de lançamento.

As atenções estavam todas centradas em Wembanyama, a primeira escolha do 'draft' de 2023, mas a grande figura do encontro acabou por ser Doncic, que arrancou a época em 'grande', com um 'triplo duplo' de 33 pontos, 13 ressaltos e 10 assistências.

O esloveno 'carregou' a equipa, ajudado especialmente por Kyrie Irving (22 pontos e seis assistências), o reforço Grant Williams (17 pontos e seis ressaltos) e o 'rookie' Dereck Lively II, autor de um 'duplo duplo' (16 pontos e 10 ressaltos).

Na equipa da casa, o melhor foi Devin Vassell, com 23 pontos, secundado por Keldon Johnson, autor de 17 pontos, nove ressaltos e sete assistências.

O segundo dia da edição 2023/24 da NBA contou com mais 11 encontros, merecendo destaque o triunfo dos Boston Celtics no reduto dos New York Knicks, por 108-104, sem a contribuição do poste português Neemias Queta, que não saiu do banco.

Jayson Tatum, com 34 pontos e 11 ressaltos, e o letão Kristaps Porzingis, com 30 pontos e oito ressaltos, lideraram os Celtics, enquanto RJ Barrett e o suplente Immanuel Quickley foram os melhores marcadores dos Knicks, ambos com 24 pontos.