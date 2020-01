Marido de uma das vítimas que seguiam com Kobe Bryant: «Tenho três filhos pequenos sem mãe»

O marido da treinadora de basquetebol Christina Mausers, assistente de Kobe Bryant na Mamba Sports Academy, e uma das nove vítimas mortais do trágico acidente de helicóptero, quebrou o silêncio e em declarações ao programa 'Today Show' falou sobre a tragédia que se abateu sobre a sua família.





"Tenho três filho pequenos e estou a tentar perceber como vou seguir em frente com três filhos e sem mãe", afirmou Matt Mauser. "Estou com medo. Acho que mais do que tudo, estou assustado com o futuro."Mauser descreveu Christina como uma pessoa "extraordinária"."Ela era incrivelmente espirituosa e engraçada. Ela era calorosa, incrivelmente inteligente, tecnologicamente inteligente. Ela conseguia descobrir qualquer coisa."Nas redes sociais, Matt Mauser também deixou uma mensagem: "Eu e os meus filhos estamos devastados. Perdermos a nossa linda mulher e mãe num acidente de helicóptero. Por favor, respeitem a nossa privacidade. Obrigada por todas as mensagens, significam muito".