Marjanovic volta a dar que falar: cartas do Uno parecem miniaturas nas mãos do poste da NBA

Boban Marjanovic é um dos jogadores mais altos da Liga norte-americana de basquetebol e a verdade é que a sua estatura física sempre impressionou desde que chegou à NBA, mesmo em comparação com outros ‘gigantes’ que atuam na competição. Não é de espantar, portanto, que o poste dos Houston Rockets, que mede 2,24 metros, tenha umas mãos fora do... comum. Isso já ficou comprovado em inúmeras ocasiões, mas os seus seguidores nas redes sociais testemunharam-no mais uma vez.O basquetebolista sérvio de 35 anos publicou há poucas horas uma fotografia a segurar em cartas do famoso jogo Uno. As cartas, diga-se, têm o tamanho normal, mas nas mãos de Marjanovic viram autênticas miniaturas. Impressionante.