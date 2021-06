Medições de Neemias Queta impressionam no Draft Combine da NBA

Um físico implacável. É assim que o português Neemias Queta está a ser definido pelos especialistas que acompanham o Draft Combine da NBA, onde o jogador natural do Barreiro está pela segunda vez na carreira. Isto porque de entre os 69 atletas que se mostram aos 30 emblemas da liga, Queta foi o grande destaque. E com números impressionantes...





É o mais alto (2,11 m sem sapatos e 2,15 m com sapatos), o que chega mais alto de braços esticados e pés assentes no chão (alcance de 2,85 m), o que tem maior envergadura (2,24 m), o terceiro mais pesado (112,7 kg), o que tem as mãos mais largas (26,67 cm) e o quarto com as mãos mais compridas (23,49 cm)."Está a ter oportunidade de relembrar os olheiros por que motivo é um dos postes mais produtivos nos EUA", diz a ESPN.