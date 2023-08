«Mentiroso!»: NBA investiga acusação de James Harden a diretor geral dos Philadelphia 76ers

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A NBA abriu uma investigação para apurar mais informações acerca da recente acusação de James Harden, estrela dos Philadelphia 76ers, a Daryl Morey, o diretor geral daquela franquia, avança a 'ESPN'.Em causa estão as declarações do jogador norte-americano, que durante uma visita à China para promover a sua marca chamou "mentiroso" a Morey : "Daryl Morey é um mentiroso e nunca vou fazer parte da uma organização da qual ele faz parte. Deixem-me repetir. Daryl Morey é um mentiroso e jamais farei parte de uma organização da qual ele faça parte", referiu Harden, no passado dia 14.No centro da polémica estará, alegadamente, o facto de Morey ter bloqueado a troca de Harden para os LA Clippers, 'obrigando' o jogador, de 33 anos, a ficar nos 76ers por mais uma temporada.Refira-se que Harden chegou aos Philadelphia 76ers em 2021, depois de representar os Brooklyn Nets por duas épocas.