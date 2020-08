Michael Jordan assume papel decisivo no boicote na NBA e dá 'lição' aos outros donos

Uma vez mais, Michael Jordan voltou a puxar dos galões. Desta feira, para assumir um papel decisivo na reunião desta quinta-feira entre jogadores e patrões da NBA, do sentido de desbloquear o impasse depois do boicote aos jogos da última madrugada, em protesto pela violência policial e racismo nos EUA.





Segundo a imprensa norte-americana, o melhor basquetebolista da história - que é o único acionista maioritário negro numa 'franchise' da Liga - foi a "voz da razão" e, a dada altura, sugeriu mesmo aos seus homólogos que "ouvir é melhor do que falar", no sentido de escutarem as preocupações dos jogadores. Serviu, como muitos dizem, de intermediário.MJ esteve também à conversa com Chris Paul, base dos Oklahoma City Thunder que é ainda presidente da associação de jogadores da NBA, onde demonstrou a sua admiração pelas posições manifestadas pelos atuais basquetebolistas, tentando compreender o que pretendiam daqui para a frente.