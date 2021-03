Michael Jordan e a paixão pelas apostas: 36 horas a jogar às cartas e perdas avultadas

Cerca de um ano depois de o documentário 'The Last Dance' ter conhecido a luz do dia - visa a última temporada de Michael Jordan nos Chicago Bulls -, continuam a vir ao de cima histórias sobre o antigo jogador, que para muitos ainda é o melhor basquetebolista de sempre.





A última foi contada por Antoine Walker a uma rádio e versou a paixão de Jordan pelas apostas e pelo jogo.O antigo jogador dos Celtics, Mavericks, Heat e Timberwolves recordou que Jordan adiou a conferência de imprensa onde anunciaria o seu regresso à competição por causa de um jogo de cartas que durou 36 horas."Quando o Michael fazia a aposta inicial, ele subia sempre um pouco. E toda a gente tinha de colocar aquele valor na mesa. Neste caso eram 20 mil dólares (cerca de 16,7 mil euros) para se entrar na partida, se não tinhas dinheiro não podias jogar. Lembro-me que naquela ocasião jogámos durante 36 horas seguidas, eu e o Mike [Michael Jordan] fazíamos dupla contra outros dois jogadores. Chegámos a estar a perder 900 mil dólares (cerca de 755 mil euros)", contaWalker recorda que a dupla precisou de mais dinheiro e que Jordan mandou o sobrinho ir a sua casa e recolher meio milhão de dólares que tinha escondidos no seu saco de golfe. E advertriu-o que não deixasse a mulher, Juanita, o ver tirar o dinheiro."Eu ia a Boston por uns dias e tinha 100 mil dólares comigo. O Jordan tinha 200 mil mas depois mandou o sobrinho ir buscar mais 500 mil. Acabámos por perder os dois 180 mil dólares porque o Michael estava demasiado cansado. Estava literalmente a dormir em cima da mesa", contou Walker, campeão pelos Miami Heat mas que uns anos mais tarde admitiu estar falido.