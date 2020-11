Michael Jordan e o dia em que enganou a mãe de um companheiro de equipa

Michael Jordan foi um dos melhores basquetebolista da história da NBA e um dos mais competitivos. Mesmo sem ser nos pavilhões, Jordan não gostava de perder... nem que para isso tivesse de enganar a mãe de um companheiro de equipa.





A história foi recordada por Chuck Klosterman, na ESPN. "Há uma famosa história sobre Michael Jordan durante a visita a casa do companheiro de equipa da Carolina do Norte, Buzz Peterson.""Estavam em casa de Peterson e alguém sugeriu jogar às cartas. Não havia dinheiro envolvido, nada. Jogar só por divertimento. E tudo corria normalmente até que a senhora se ausentou por alguns instantes para ir à casa de banho. Naquele momento, Jordan quis aproveitar para a enganar. Sem nada em jogo e uma mulher mais velha!", recorda.O final da história, esse, é que continua a não ser conhecido do grande público. Jordan foi descoberto? Conseguiu mesmo enganar e contou no final ou foi apanhado em flagrante?"Esta história é frequentemente usada como um exemplo do que Jordan era capaz para vencer... independentemente das circunstâncias", diz Klosterman. "Mas esta história só é incrível porque é o Jordan. Duvido que Buzz Peterson contasse essa história se tivesse envolvido a sua mãe e alguém que tivesse conhecido em Antropologia... e caso tal acontecesse a história seria o dia em que Peterson trouxe um louco a casa no feriado de Ação de Graças."