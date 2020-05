Michael Jordan: «Estás a chorar porquê? Ganhei o título por ti!»

O documentário ‘The Last Dance’ sobre os últimos anos da mítica equipa nos Chicago Bulls que se separou em 1998 tem sido um sucesso e, esta segunda-feira, os portugueses podem ver mais dois episódios. Na reta final, o destaque vai para as grandes exibições de Michael Jordan frente aos Utah Jazz, determinantes para a conquista do sexto "anel" dos Bulls em oito anos.





Ao ver o companheiro Joe Kleine a chorar após a conquista, Michael Jordan terá dito: "Porque estás a chorar? Ganhei este campeonato por ti!".Kleine teve pouca ou nenhuma influencia nessa temporada, com apenas 2 pontos e 1,7 ressaltos por jogo durante toda a temporada. De qualquer forma, o atleta emocionou-se não só pelo título, mas porque aquela conquista marcou também a saída do técnico Phil Jackson, o que motivou as lágrimas de todos os campeões. Mas Jordan, com a sua personalidade caricata, acabou por se meter com o colega naquele momento.