Michael Jordan no adeus a Kobe Bryant: «Palavras não chegam para descrever a dor que sinto»

Michael Jordan, seis vezes MVP das finais e um dos melhores de sempre da NBA, reagiu este domingo à morte de Kobe Bryant, basquetebolista norte-americano que perdeu a vida num acidente de helicópetero, onde também seguia a sua filha, Gianna.





"Estou em choque com as notícias trágicas do falecimento do Kobe [Bryant] e da Gianna [filha do basquetebolista]. Palavras não chegam para descrever a dor que sinto. Eu amava o Kobe – era com um irmão mais novo para mim. Falávamos tantas vezes, vou ter muitas saudades das nossas conversas. Era um competidor feroz, um dos melhores na história do jogo e uma força criativa. O Kobe foi também um pai incrível que amava profundamente a família - e tinha muito orgulho pelo amor que a filha tinha pelo jogo. A Yvette [mulher de Michael Jordan] junta-se a mim em enviar as maiores condolências para a Vanessa [mulher de Kobe], os Lakers e os fãs de basquetebol à volta do mundo", pode ler-se no comunicado publicado pela manager do antigo basquetebolista.