Michael Jordan recusou 100 milhões de dólares por um anúncio... de duas horas

Com uma riqueza estimada em 1,9 mil milhões de euros, Michael Jordan 'nada' em dinheiro. Prova disso foi a história contada por David Falk, agente do melhor basquetebolista da história, quando 'His Airness' declinou uma quantia simplesmente irresistível para o comum dos mortais.





"Há três anos, apresentei-lhe uma proposta de 100 milhões de euros (90,8 milhões de euros). E tudo o que ele tinha de fazer - além de dar o nome e a cara - era apenas um anúncio presencial durante duas horas para apresentar esse negócio", contou o empresário no programa 'Boomer and Gio', da CBS."Deus o abençoe. Ele tem tido tanto sucesso que isso lhe dá a chance de fazer apenas o que quer. Admiro muito isso. Michael Jordan é muito seletivo no que toca a escolher os projetos em que se envolve", acrescentou David Falk.Recorde-se que Michael Jordan está novamente nas 'bocas' do Mundo numa altura em que decorre a transmissão do documentário 'The Last Dance', que retrata a sua última época nos Chicago Bulls, em 1997/98.