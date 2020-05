Michael Jordan revela que sofreu intoxicação alimentar no jogo 5 das finais de 1997

Passados 23 anos, Michael Jordan revelou que não teve gripe no jogo 5 das finais de 1997. No ‘The Last Dance’, MJ confessou que sofreu uma intoxicação alimentar.





"Estava no hotel em Utah, passava das 22 horas e encomendámos uma pizza e sabiam para quem era. Vieram cinco pessoas entregá-la. Achei estranho, mas comi-a toda. Depois acordei a meio da noite para vomitar. Estava com febre e não conseguia dormir nem comer", lembrou, dando ainda mais significado ‘Flu Game’ (Jogo da Gripe), no qual marcou 38 pontos e levou Chicago a uma vitória fulcral a caminho do quinto título.