Michael Jordan vai doar a sua parte das receitas de 'The Last Dance'

A revista 'Forbes' noticia esta terça-feira que Michael Jordan não vai receber um cêntimo dos direitos decorrentes de 'The Last Dance', um documentário de 10 episódios que relata a última época da mítica equipa dos Chicago Bulls no ano em que conquistou o seu último anel e na qual Jordan desempenhou um papel determinante.



Segundo aquela publicação, o antigo camisola 23 dos Bulls teria direito a receber entre 3 e 4 milhões de dólares (entre 2.8 e 3.7 milhões de euros), que pretende entregar a instituições de solidariedade social.



A série deveria sair apenas em junho, mas a pandemia causada pelo novo coronavírus levou a ESPN a antecipar a estreia. Os dois primeiros episódios, já exibidos, receberam numerosos elogios.