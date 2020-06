Michael Jordan viu amigo morrer na infância e ganhou medo: «Nem me aproximo da água»

Michael Jordan foi um dos melhores basquetebolistas da história, um atleta fenomenal que provavelmente vingaria em outras modalidades... menos na natação. O antigo jogador dos Bulls tem medo de água, conforme confessou numa entrevista à Revista Playboy nos anos 90, tudo por causa de um trauma sofrido na infância.





"Fui nadar com um grande amigo. Estávamos a brincar nas ondas quando veio uma grande e arrastou-o. Ele agarrou-se a mim. Foi uma onda muito forte, quase tive de lhe partir a mão porque senão seria arrastado com ele", recordou. "Ele morreu, tinha uns sete ou oito anos. Agora nem me aproximo da água, não sei nadar. Não me dou bem com a água."Jordan também tem medo de viajar de barco. "Não entro num barco sem colete salvas-vidas. Não. Não entro em barcos pequenos, tem de ser um barco grande. Toda a gente tem alguma fobia, a minha é que não gosto nada de água."Sabe-se também que Michael Jordan teve outro acidente numa piscina, quando tinha 11 anos, num campo de treinos de basebol.Mais tarde, por volta dos 16 anos, arranjou um trabalho num hotel, mas abandonou-o. Não só por causa da água, como também por outra decisão que tomou. "Foi por volta dos 16 anos, estive lá uma semana. Era encarregado de manutenção num pequeno hotel. Limpava a piscina, pintava, mudava os filtros do ar condicionado... Mas saí, não queria mais. Não queria ter um trabalho das 9 às 5."