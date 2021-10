Míticos ténis de Michael Jordan vão a leilão por…1,5 milhões de euros

Um dos mais icónicos pares de ténis de Michael Jordan vão a leilão no próximo dia 24 de Outubro, anunciou a Sotherby, responsável pela abertura da licitação. Porém, aquilo que distingue este de outros leilões de objectos desportivos, inclusivamente relacionados com o astro dos Bulls, é o facto de os ténis terem sido usados pelo ex-jogador na quinta partida (1 de Novembro de 1984) que realizou na liga profissional de basquetebol americana (NBA), o que faz deste objecto um item muito valioso.





Os ténis em causa são os Nike Air Ships, vermelhos e brancos, que ao terem sido utilizados durante as primeiras partidas de Jordan como profissional, acredita-se que podem alcançar o valor de 1,5 milhões de dólares (1,3 milhões de euros) no próximo leilão.De acordo com a empresa responsável pelo leilão, os ténis são o par mais antigo usado pelo jogador na NBA, que alguma vez chegou ao mercado. A Sotherby acredita que o valor do par usado por Jordan em 1984 estará entre 1 e 1,5 milhões, valor este que, caso seja alcançado em leilão, será o mais alto de sempre numa licitação de uns ténis desportivos, e um dos mais caros de sempre no mundo do calçado.Se assim for, aproximar-se-ão dos Nike Air Yeezy 1 que Kanye West usou numa gala de prémios Grammy, pelos quais pagou cerca de 1,8 milhões de dólares (1,56 milhões de euros) numa venda privada no passado mês de Abril.