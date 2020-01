Morte de Kobe: o estranho silêncio dos Lakers e o plantel em choque quando viajava de avião

Quase 22 horas após se saber da morte de Kobe Bryant, os LA Lakers são a única equipa da NBA que ainda não reagiu oficialmente ao adeus daquele que é, provavelmente, o melhor basquetebolista da história da 'franchise'. O facto tem gerado alguma surpresa, na medida em que todas as restantes equipas, do Oeste ao Este, se pronunciaram. Já os Lakers continuam sem qualquer publicação, tanto no seu site como nas redes sociais.





A formação californiana vai disputar amanhã a sua primeira partida desde a morte de Kobe, num dérbi com os LA Clippers, mas ainda não são conhecidas quaisquer iniciativas promovidas pelos responsáveis para homenagear a sua maior figura neste jogo. Apesar do estranho silêncio, a verdade é que os preços dos bilhetes para este encontro dispararam. No mercado secundário, os mais baratos atingiram valores superiores a mil dólares.Ainda assim, tal não invalida que a notícia não tenha provocado um enorme abalo entre dirigentes e plantel. De acordo com o 'Los Angeles Times', os jogadores dos Lakers ficaram "em choque, devastados e sem palavras' quando souberam da notícia, em pleno voo rumo ao Filadélfia. Dwight Howard, que na sua primeira passagem por LA foi colega de Kobe, acordou alguns colegas para lhes contar o que tinha acontecido e os técnicos ouviram tudo do conselheiro Kurt Rambis e da relações públicas Alison Bogli.Depois, o treinador Frank Vogel foi até à dianteira do avião para revelar ao grupo a notícia que abalou o mundo do desporto. Segundo a mesma fonte, alguns controlaram as emoções, outros deixaram-se levar. LeBron James foi um deles, como se pôde constatar na chegada ao aeroporto em Los Angeles. O King estava inconsolável e foi confortado pelos presentes...