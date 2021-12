Mulher de Kobe Bryant ameaçada com publicação de fotos do corpo do marido

Vanessa Bryant, a mulher de Kobe Bryant, contou na queixa que apresentou em tribunal, à qual o jornal 'The Washington Post' teve acesso, que tem sido "insultada online" por pessoas que "ameaçam publicar fotos ou partilhar imagens falsas" do cadáver do marido. Kobe e a filha do casal, Gianna, morreram num acidente de helicóptero em janeiro de 2020, em Los Angeles.A mulher do antigo jogador dos Lakers já tinha denunciado o facto de agentes da autoridade e bombeiros terem tirado fotografias no local do acidente, tendo por isso apresentado um processo em tribunal.Vanessa diz que chegou a ver uma das fotos em que alegadamente aparece o corpo do marido. "Desde que vi aquela foto tenho sido atormentada por pensamentos sobre quem a terá tirado e se se tratava, de facto, do meu marido."Na mesma queixa o advogado diz que as fotos foram partilhadas para pelos menos 28 dispositivos, sendo que uma dúzia deles pertenciam a bombeiros."Aqueles agentes da autoridade e bombeiros pegaram na pior coisa que me aconteceu na vida, o pior que pode acontecer a uma mulher e a uma mãe, e tornaram-na ainda pior", disse Vanessa Bryant na queixa, ainda de acordo com o mesmo jornal."Nunca conseguirei superar a angústia de saber que aqueles agentes, que supostamente deviam manter-nos em segurança, trataram o Kobe e a Gianna com tanto desrespeito. Para o resto da minha vida, uma de duas coisas vai acontecer: ou as fotos dos corpos da minha filha e do meu marido se tornarão virais online, ou vou continuar a viver com medo que isso aconteça", explicou a mulher de Kobe Bryant.