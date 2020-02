Mulher de Kobe Bryant deixa mensagem à filha: «A mamã ama-te daqui até à lua...»

Vanessa Bryant esteve na cerimónia na escola de Gianna, onde foi retirada a camisola número 2, que a filha de Kobe Bryant usava nos jogos de basquetebol. Uma homenagem póstuma que a mãe partilhou nas redes sociais, quase três semanas depois de 'Gigi', o pai e mais 7 pessoas terem falecido na sequência da queda de um helicóptero, em Los Angeles.





"Minha Gianna. Meu Deus, tenho saudades tuas. Tive tanta sorte por poder acordar e ver a tua linda face e o teu magnífico sorriso durante 13 anos. Gostaria de os ter visto até ao meu último suspiro. A mamã ama-te daqui até à lua, ir e vir. Infinito mais um", escreveu Vanessa Bryant no Instagram.A cerimónia teve lugar no pavilhão da escola e Vanessa partilhou vídeos no Instagram. 'Gigi', de 13 anos, era um prodígio do basquetebol, tal como o pai. Acompanhava-o frequentemente aos jogos dos Lakers e foram muitas vezes fotografados juntos a assistir às partidas no Staples Center, na primeira fila.Kobe e a filha iam para um torneio de basquetebol no último dia 26 de janeiro quando o helicóptero em que seguiam se despenhou, matando todas as pessoas que seguiam a bordo.