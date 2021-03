Mulher de Kobe Bryant expõe polícias nas redes sociais

Vanessa Bryant continua inconformada face ao acidente de 21 de janeiro de 2020, tendo revelado através das redes sociais os nomes dos polícias que partilharam as imagens da queda do helicóptero, onde morreram o marido Kobe, a sua filha Giannis e mais sete membros da tripulação da aeronave. Vanessa partilhou em imagens a informação, após ter vencido a ação movida contra a Comarca de Los Angeles, o Departamento do Xerife, o Corpo de Bombeiros do condado e os quatro agentes envolvidos nas fotos.

Entretanto, a NBA e a Associação de Jogadores concordaram com mudanças nos protocolos de saúde, disponibilizando benefícios para os basquetebolistas vacinados contra a Covid-19.

Quem for vacinado não precisará de ficar em quarentena após exposição ao vírus, pode visitar amigos, familiares e outras pessoas, podendo frequentar esplanadas de restaurantes ao ar livre.