Mulher de Kobe Bryant partilha foto inédita com o marido no primeiro aniversário da filha mais nova

Vanessa Bryant, viúva de Kobe Bryant, partilhou uma fotografia ternurenta nas redes sociais no primeiro aniversário da filha mais nova.





Na imagem, é possível ver o jogador de NBA com a filha Capri ao colo e ao lado da mulher."Feliz aniversário Cabri. A mãe, pai, Nani, Gigi e BB amam-te muito!", escreveu Vanessa na legenda. "Deus te abençoe doce princesa. Capri Kobe Bryant, também conhecida como 'Koko-Bean', acrescentou.Na imagem o casal aparece vestido de branco e com a menina ao colo.Kobe e Gigi Bryant morreram a 26 de janeiro de 2020. O helicóptero em que seguia a antiga estrela do basquetebol norte-americano, a sua filha Gianna, de 13 anos, as colegas de equipa da jovem, Payton Chester e Alyssa Altobelli, despenhou-se em Calabasas em 26 de janeiro, numa manhã de muito nevoeiro.

Do acidente resultou a morte dos nove ocupantes do helicóptero, em que se incluem ainda Sarah Chester, mãe de Payton, John e Keri Altobelli, pais de Alyssa, e a treinadora de basquetebol Christina Mauser.