Mulher de Kobe Bryant quer mudar testamento

A trágica morte do basquetebolista Kobe Bryant continua a dar que falar. As notícias mais recentes dizem respeito ao testamento do antigo jogador dos Lakers e aos 550 milhões de dólares de património estimado.





A mulher da ex-estrela da NBA, que faleceu num acidente de helicóptero, Vanessa Bryant e o representante do falecido Rob Pelinka, deram entrada em tribunal com documentos que permitam incluir como beneficiária a filha mais nova do casal, Capri de apenas nove meses.Kobe Bryant fez um testamento em 2003, como forma de proteger a mulher e descendentes. Ao longo dos anos, foi modificando o documento para incluir as filhas, mas a última alteração data de 2017, antes do nascimento de Capri. O pedido agora apresentado em tribunal pela mulher, Vanessa Bryant, tem como base documentos onde Kobe deixa clara a intenção de que as filhas pudessem sempre usufruir de todo o património amealhado pelo quarto melhor marcador da história da NBA.Recorde-se que Kobe Bryant morreu a 26 de janeiro deste ano, em Calabasas, na Califórnia, após a queda do helicóptero onde seguia com a filha Giana e outras sete pessoas. Não houve sobreviventes neste trágico acidente.