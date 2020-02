Mulher de Kobe Bryant volta às redes sociais: «Deus, gostava que este pesadelo acabasse...»

Vanessa Bryant está a viver um autêntico "pesadelo" desde o acidente de helicóptero que vitimou o marido, Kobe Bryant, e a filha de 13 anos, Gianna, além de mais 7 pessoas. A mulher do antigo basquetebolista dos Lakers escreveu um texto que partilhou nas redes sociais dando conta da profunda tristeza e do "pesadelo" que neste momento está a viver.





Vanessa reconhece que tem de ser forte, por causa das outras três filhas do casal, mas diz que é "errado" poder acordar todos os dias, contrariamente à sua "menina", que tinha tanta vida para viver..."Tenho hesitado em colocar os meus sentimentos em palavras. O meu cérebro recusa-se a aceitar que o Kobe e a Gigi partiram. Estou a processar o facto de o Kobe ter partido mas o meu corpo recusa-se a aceitar que a minha Gigi nunca mais voltará para mim. É errado. Por que razão posso acordar, ver um novo dia, e a minha menina não o pode fazer? Estou tão zangada. Ela tinha muita vida para viver. Depois apercebo-me que tenho de ser forte e estar presente junto das minhas outras três filhas. Não estou zangada com o Kobe e com a Gigi mas sim agradecida por estar aqui com a Natalia, Bianka e a Capri. Sei que o que estou a sentir é normal, faz parte do processo de luto. Apenas queria partilhar isto para o caso de alguém estar a passar por uma perda destas. Deus, gostava que este pesadelo acabasse. Rezo por todas as vítimas desta horrível tragédia. Por favor, continuem a rezar por todos."