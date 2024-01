NBA anuncia titulares do All-Star Game: Indianápolis recebe estrelas a 18 de fevereiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A NBA já divulgou os cincos do All-Star Game, que vai ter lugar a 18 de fevereiro, em Indianápolis. Giannis Antetokounmpo será o capitão da equipa do Este e LeBron James vai liderar a do Oeste.Giannis AntetokounmpoJoel EmbiidJayson TatumTyrese HaliburtonDamian LillardLeBron JamesKevin DurantNikola JokicLuka DoncicShai Gilgeous-Alexander