NBA considera realizar jogo por caridade enquanto a época não recomeça

Adam Silver, comissário da NBA, revelou que a liga de basquetebol norte-americana está a considerar a possibilidade de realizar um jogo com cariz solidário enquanto os adeptos aguardam o recomeço da temporada 2019-20.





"Uma das coisas de que falamos, se existirem condições para que um grupo de jogadores pudesse competir, seria uma opção. Talvez seja para um grande evento de arrecadação de fundos ou para um bem coletivo. Poderíamos selecionar um conjunto de jogadores com um protocolo no qual eles podem ser testados, colocados em quarentena ou isolados de alguma forma para competir entre si. Porque, novamente, as pessoas estão presas em casa, e acho que precisam de algo para se entreter", disse Adam Silver em entrevista à ESPN.Quanto ao regresso da competição, Adam Silver não deu nenhuma data concreta, pois a liga está a acompanhar as recomendações dos agentes de saúde e autoridades. E até que ponto seria possível um reinício da competição sem adeptos nos recintos, decisão que para o comissário da liga norte-americana será muito "desafiadora".Adam Silver confessou ainda que as consequências desta pausa na temporada regular devido à pandemia do COVID-19 poderão levar a uma mudança no calendário da NBA permanentemente, com a temporada a começar no mês de dezembro ao contrário de outubro.