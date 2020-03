NBA pode regressar antes de julho mas só com pulso firme a combater coronavírus

O antigo Cirurgião-Chefe dos Estados Unidos, Vivek Murthy, abordou esta terça-feira os donos dos franchises da NBA para lhes passar uma mensagem de esperança mas também de cuidado redobrado em relação ao coronavírus. Segundo o fundador da organização 'Doctors for America', a NBA poderá regressar antes do início de julho, sem ser percetível a esta distância se com a fase regular a decorrer ou apenas para serem disputados apenas os playoffs.





Contudo, Murthy garantiu que o recomeço da competição só poderá acontecer caso os Estados Unidos tenham mão firme a conter o contágio num país tão grande, acreditando que o número de casos poderá começar a crescer exponencialmente tal como acontece em Itália. Para isso, será necessário que o governo de Donald Trump endureça as medidas de combate à pandemia.Neste momento, os Estados Unidos contam com 6.428 casos de infetados com o covid-19 e 106 mortes registadas.