NBA pondera revolucionar as regras dos lances-livres

A NBA estará a ponderar revolucionar as regras em torno dos lances-livres, mais concretamente passar a efetuar-se apenas um lance-livre em todas as ocasiões. O valor de pontos de cada lance-livre dependeria do tipo de infração cometida antes. De acordo com a ESPN, a G League servirá esta temporada de 'incubadora' para compreender de que forma estas alterações serão ou não benéficas.O que está, então, em cima da mesa? Se o lançador sofrer falta no ato de um lançamento de dois, então um único lance-livre valerá dois pontos (ao invés dos tradicionais um ponto); se for no caso de um triplo, o lance-livre valerá logo três pontos; caso seja uma falta e cesto, o lance-livre continuará a valer apenas um ponto.Estas alterações têm como objetivo diminuir o tempo de jogo e as primeiras estimativas apontam para menos oito minutos de duração. No entanto, segundo a mesma fonte, nos últimos dois minutos da partida e nos prolongamentos voltaria a aplicar-se a regra antiga. A avançar, esta mudança trará uma forma diferente de encarar, por exemplo, a estratégia das faltas nos últimos instantes de um jogo.A G League é uma liga de desenvolvimento da NBA, sendo várias vezes palco de testes para possíveis alterações aos regulamentos.