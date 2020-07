NBA preocupada com eventuais problemas cardíacos em jogadores que tiveram covid-19

A NBA regressa no final deste mês à competição, com as equipas todas concentradas no parque da Disney, em Orlando, mas há um pormenor que está a preocupar a Liga: os eventuais efeitos da covid-19 nos jogadores que já recuperaram da doença.





Foram cerca de quatro dezenas os atletas que contraíram o novo coronavírus desde o início da pandemia e nenhum deles precisou de recorrer a internamento hospitalar. Mas a NBA está apreensiva com os efeitos ainda desconhecidos da covid-19, principalmente ao nível pulmonar e cardíaco, agora que os jogadores em questão vão reiniciar uma prática desportiva muito intensa.John DiFiori, diretor de medicina desportiva da NBA, recorda que a Liga tem um histórico de problemas cardíacos - os jogadores de basquetebol têm a maior incidência de morte súbita relacionada com o desporto nos Estados Unidos - e não quer deixar nada ao acaso."Sabemos que pessoas que contraem doenças virais de vários tipos podem desenvolver miocardite. É bastante raro, mas também sabemos que exercícios e treinos após a miocardite podem ser uma grande preocupação. Devemos ser muito cautelosos com essa possibilidade", afirmou DiFiori.Por isso, todos os jogadores que foram diagnosticados com covid-19 vão submeter-se a exames cardíacos muito detalhados antes de começarem a competir.