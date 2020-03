NBA suspende todos os jogos devido a jogador infetado com coronavírus

A NBA anunciou esta madrugada a suspensão de todos os jogos do campeonato, isto depois de Rudy Gobert, jogador dos Utah Jazz, ter sido infetado pelo coronavírus. O anúncio foi feito há poucos minutos pelo campeonato norte-americano e basquetebol, isto na sequência da decisão tomada já esta noite de suspender o encontro entre Oklahoma City Thunder e Utah Jazz ainda antes do seu começo, precisamente devido às suspeitas de que Gobert estaria infetado.





"A NBA anuncia que um jogador dos Utah Jazz testou positivo ao COVID-19. O resultado do teste foi conhecido pouco antes do início do jogo de quarta-feira entre Utah Jazz e Oklahoma City Thunder na Chesapeake Energy Arena. Nesse momento o jogo foi cancelado. O jogador afetado não estava na arena. A NBA decidiu suspender todos os jogos após a conclusão da última partida do dia de hoje até informação em contrário. A NBA utilizará esta interrupção para determinar os passos a dar para encarar a epidemia do coronavírus", pode ler-se no comunicado emitido.