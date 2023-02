Neemias brilha no All Star Game da G-League da NBA

Neemias Queta esteve em evidência no primeiro All Star Game de sempre da G-League - liga secundária - da NBA. O poste português foi o melhor marcador (22 pontos) da sua equipa, a 'Team Scoot', que acabou derrotada pela 'Team Luka' (178-162).Além dos 22 pontos (com 10 em 12 em lançamentos de campo, incluindo um triplo convertido), Quetão adicionou 9 ressaltos, 5 assistências e 1 desarme de lançamento. No cômputo geral, Neemias foi o terceiro melhor marcador do encontro, atrás de Luka Garza (eleito o MVP com 23 pontos e 8 ressaltos) e Sharife Copper (27 pontos e 8 assistências).O poste dos Sacramento Kings tem atuado maioritariamente pelos Stockton Kings, da G-League, naquela que é a sua segunda época com um contrato 'two-way'.