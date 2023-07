Neemias na lista do Partizan: português poderia formar dupla temível com Mirotic

Os Sacramento Kings apresentaram uma ‘qualifying offer’ a Neemias Queta, mas isso não quer dizer que o poste português continue na Califórnia e na NBA, até porque tem interessados na Europa. Meios sérvios adiantam que o Partizan, uma das equipas mais poderosas da Euroliga, tem Queta na lista de alvos e que, nos próximos tempos, poderá apresentar uma proposta ao luso de 23 anos.Isto num dia em que os Kings contrataram Nerlens Noel, ficando com quatro postes no plantel: além do anterior jogador dos Nets, há ainda Domantas Sabonis, Alex Len e Neemias, que fica com o espaço muito mais reduzido. E tudo sem contar com Sasha Vezenkov, o MVP da Euroliga que foi contratado ao Olympiacos e atua na posição '4'.O Partizan, orientado pelo mítico Zelimir Obradovic, deverá anunciar em breve Nikola Mirotic, um dos melhores basquetebolistas a atuar na Europa. Caso Neemias vá para o clube de Belgrado, poderia então formar uma dupla interior temível com o hispano-montenegrino, que brilhou nos últimos anos no Barcelona.