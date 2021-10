Neemias quer evoluir

Os Sacramento Kings estrearam-se na pré-temporada com um triunfo frente aos Phoenix Suns, por 117-106, num encontro em que o português Neemias Queta não foi opção para o técnico Luke Walton. Contudo, é expectável que o poste oriundo do Barreiro consiga mostrar serviço nos próximos testes dos Kings.





“Estou muito ansioso, é uma nova experiência. Tenho treinado muito o meu corpo, passado algum tempo no ginásio com a equipa técnica. Depois é ajustar ao nível dos outros jogadores, esta é uma velocidade diferente do basquetebol universitário. Sinto-me confortável, tenho atirado bem de três pontos, se for uma coisa que a minha equipa precisa, serei capaz”, garantiu Neemias Queta.