Neemias Queta a caminho dos Boston Celtics

Free agent 7-footer Neemias Queta is finalizing a two-way NBA contract with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Queta spent the past two seasons with the Kings, who drafted him in the second round in 2021. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2023

Dispensado no início da semana pelos Sacramento Kings, apenas um mês depois de ter renovado contrato, Neemias Queta afinal deverá continuar a jogar na NBA. Segundo adianta o repórter Shams Charania, do 'The Athletic', o poste português, de 24 anos, está em negociações com os Boston Celtics para a assinatura de um vínculo "two way", o mesmo que tinha nos Kings, que voltará a permitir a Neemias jogar na NBA e na liga de desenvolvimento.Queta, o primeiro português a jogar na NBA, vai assim para a sua terceira temporada no principal campeonato de basquetebol mundial, onde procurará reforçar a sua estatística atual, até ao momento com 20 jogos e uma média de 2,9 pontos e 2,1 ressaltos por partida.