Neemias Queta aconselhado aos Brookly Nets: «Como um DeAndre Jordan novo»

Neemias Queta continua a dar que falar, numa altura em que o draft se aproxima rapidamente (29 julho). Agora, os elogios vieram de um analista da ESPN, que aconselhou os Brooklyn Nets a escolherem o jovem poste português na 27.ª posição, chegando inclusivamente a compará-lo a um dos principais jogadores interiores da competição nos últimos anos.





"Se precisarem de um poste, têm Neemias Queta. Ágil, grande, um rapaz que pode ser potenciado, como um jovem DeAndre Jordan", afirmou Fran Fraschilla numa entrevista ao 'New York Post'.O internacional português esteve em bom plano Combine, não só dentro de campo como também no que respeita às medições: era o mais alto (2,11 m sem sapatos e 2,15 m com sapatos), o que chegava mais alto de braços esticados e pés assentes no chão (alcance de 2,85 m), o que tinha maior envergadura (2,24 m), o terceiro mais pesado (112,7 kg), o que tinha as mãos mais largas (26,67 cm) e o quarto com as mãos mais compridas (23,49 cm).