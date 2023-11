Neemias Queta brilha na vitória dos Celtics frente aos Atlanta Hawks

Depois de se ter estreado oficialmente pelos Celtics na vitória diante dos Memphis Grizzlies, na madrugada do passada segunda-feira, Neemias Queta voltou a ser aposta esta noite e, não só marcou ospela franquia de Boston, como coloriu a sua exibição com uma estatística assinalável, acabando por ser um dos destaques no triunfo (113-103) caseiro frente aos Atlanta Hawks. As bancadas do TD Garden brindaram-no com uma forte ovação.Com Porzingis a recuperar de lesão, Al Horford substituiu o letão no cinco e Neemias Queta entrou na rotação, acumulando 7 pontos e 10 ressaltos em 15 minutos. O poste português de 24 anos justificou, de forma clara, a aposta de Joe Mazzulla e pode ter ganho créditos para cimentar a sua posição a partir do banco.