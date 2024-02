Neemias Queta contribui com oito pontos na grande vitória dos Celtics sobre os Grizzlies

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neemias Queta contribuiu, na madrugada desta segunda-feira, com oito pontos e outros tantos ressaltos na grande vitória dos Boston Celtics sobre os Memphis Grizzlies, por 131-91 , na NBA. O poste português voltou a merecer a aposta do treinador Joe Mazzulla e esteve um total de 9.40 minutos em campo.Com 34 pontos, Jayson Tatum foi o grande destaque dos Celtics e da partida, ganhando ainda oito ressaltos e assistindo em sete ocasiões. Scotty Pippen Jr, com 19 pontos, foi o melhor marcador dos Grizzlies.Com este triunfo, os Boston Celtics passaram a somar 38 vitórias e 12 derrotas na temporada regular da NBA.