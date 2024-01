Neemias Queta contribui com quatro pontos na vitória dos Celtics diante dos Pelicans

Neemias Queta voltou na madrugada desta terça-feira a somar minutos na NBA, desta feita na vitória dos Celtics frente aos Pelicans, por 118-112, em Boston.O poste português esteve um total de 10.26 minutos em campo e contribuiu com quatro pontos, dois ressaltos e uma assistência, num jogo onde os grandes destaques foram Jayson Tatum, do lado dos Celtics, e Brandon Ingram, do lado dos Pelicans, ambos com 28 pontos.Com este resultado, os Boston Celtics passam a somar 36 vitórias na temporada regular da NBA, com apenas 11 derrotas, e seguem na liderança da Conferência Leste.