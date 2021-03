Neemias Queta declara-se ao draft da NBA

Neemias Queta declarou-se como elegível para o draft 2021 da NBA. O poste português de 21 anos vai tentar assim tornar-se no primeiro português na maior competição do Mundo de basquetebol. O anúncio foi feito pelo jogador nas redes sociais.





Neemias abdica assim do último ano na Universidade de Utah State e vai tentar a sua sorte no draft, onde é apontado pelos especialistas como um forte candidato à presença na segunda ronda."Após conversa com a minha família e membros da equipa técnica da universidade, decidiu prosseguir o meu sonho de jogar na NBA e vou declarar-me elegível para o draft 2021", agradecendo a todos os que contribuíram para este trajeto nos 'Aggies', os "mais fantásticos três anos" da sua vida.Depois de ter realizado uma excelente época ao serviço dos Utah State Aggies no campeonato universitário norte-americano (NCAA), Neemias viu o seu nome integrar o lote de quatro finalistas para o prémio de melhor defensor da prova. O internacional português terminou a temporada com médias de 14.9 pontos, 10.1 ressaltos, 2.7 assistências, 1.1 roubos de bola e 3.3 desarmes de lançamento, com eficácias de 55.9% nos lançamentos de campo e 70.7% nos lances livres.O poste foi o jogador com mais desarmes (97) realizados em toda a NCAA: bateu ainda o recorde de desarmes num jogo (9).