Neemias Queta marca 7 pontos na estreia pelos Celtics

Neemias Queta estreou-se na madrugada desta terça-feira com a camisola dos Boston Celtics. O internacional português, de 24 anos, começou no banco e foi lançado no 1.º período do jogo de pré-temporada frente aos New York Knicks, no mítico Madison Square Garden, que acabou com vitória dos da casa por 114-107. O poste de 24 anos esteve 13m35s em campo e registou 7 pontos e 4 ressaltos.Foi a primeira oportunidade do internacional português mostrar serviço ao técnico Joe Mazzulla e provar que pode lutar por uma vaga na rotação da equipa da NBA, depois de na véspera não ter sido utilizado no primeiro teste, na vitória diante Philadelphia (114-106).No encontro desta noite em Nova Iorque, o treinador dos Boston Celtics poupou os habituais titulares, como White, Holiday, Tatum, Brown, Horford e Porzingis. A equipa titular foi: Pritchard, Hauser, Brissett, Banton e Kornet.Recorde-se que o ex-Sacramento Kings tem uma forte concorrência na posição de poste em Boston, como Kristaps Porzingis, Al Horford, Luke Kornet e Wenyen Gabriel.