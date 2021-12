Neemias Queta faz história: é o primeiro português a jogar oficialmente na NBA

Estreia assinalada Estreia assinalada

A espera portuguesa acabou hoje, o dia pelo qual tantos fãs por todo o país ansiavam: Neemias Queta tornou-se o primeiro português de sempre a jogar oficialmente na NBA, a melhor competição de basquetebol do Mundo. O poste luso, de apenas 22 anos, alinhou pelos Sacramento Kings, equipa que o escolheu no draft do passado dia 30 de julho. Nesta madrugada já de sábado em Portugal, Neemias carregou o orgulho nacional ao entrar no 2º quarto do jogo com os Memphis Grizzlies, quando faltava 1 minuto e 1 segundo para o intervalo.Poucos segundos após entrar no Golden 1 Center arriscou um lançamento que ficou curto mas não desanimou. Em cima da buzina para o intervalo passou uma mensagem à equipa de que nas tabelas contem com ele! Primeiro, Neemias 'abafou' Kyle Anderson e fez o mesmo a Dillon Brooks centésimos de segundo depois. Um belo cartão de visita do português.A espera foi longa, de quase quatro meses, mas o número 88 dos Kings tem aproveitado para mostrar credenciais na G-League, onde tem alinhado com frequência, à espera de uma oportunidade, que hoje surgiu na formação principal de Sacramento. Os vários casos de Covid-19 na equipa motivaram a chamada do português, camisola 88 dos Kings, por parte do treinador Doug Christie.O jogador que começou a carreira no Barreirense, clube da terra onde cresceu, alinhou ainda no Benfica antes de tentar a sorte nos Estados Unidos, na universidade de Utah State. Ali mostrou credenciais para que o sonho de se estrear na NBA se tornasse possível. O sonho de Neemias e de Portugal foi hoje cumprido.